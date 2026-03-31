Ieda Chaves resgata idosa, 10 animais e revela drama humano em Porto Velho

Após uma ação da Patrulha de Resgate, um projeto liderado pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) na última semana, no bairro Aponiã, em Porto Velho, uma história que começou com o salvamento de animais revelou algo maior. Do cenário de abandono, não foram retirados apenas 10 animais, mas também uma idosa com mais de 80 anos, dona Sílvia, que vivia em condições extremas de vulnerabilidade.

O caso ganhou novos contornos ao expor, além da precariedade e de indícios de Transtorno de Acumulação, gestos de cuidado e empatia. Um retrato direto de que toda vida importa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, aparece o momento em que Ieda Chaves insiste para que dona Sílvia aceite ajuda. “Se a senhora não for, não estiver bem, como é que vai cuidar deles? Primeiro, tem que cuidar da senhora. Vamos lá. A gente cuida para ninguém entrar na sua casa”, diz, com a voz embargada.

“Hoje, não é apenas sobre a vida dos animais. Nós estamos falando de uma vida humana. Uma senhora extremamente negligenciada, na situação mais insalubre possível. Não existe algo pior”, afirmou a deputada. Ela reforçou que o resgate vai além dos animais. “Não adianta estender a mão para um e virar o rosto para o outro”.

Mobilização da vizinhança rompe silêncio de anos

A situação só chegou ao conhecimento das autoridades após a insistência da empresária e vizinha Santina Spina, que buscou ajuda diversas vezes. Sem familiares próximos, dona Sílvia vivia sozinha e sem os cuidados necessários.

“Tentamos ajudar a dona Sílvia. Entramos em contato com órgãos públicos para resgatar ela e os animais, mas não havia local para acolhimento. Então, procuramos a Ieda pelo Instagram. A assessoria respondeu e deu suporte, junto com uma ONG [Peludinhos], para realizar o resgate”, relatou.

Articulação garante resposta

Mesmo com o caso em trâmite há mais de cinco anos, segundo relatos de vizinhos, a situação ganhou encaminhamento por meio da atuação de Ieda Chaves, que articulou a mobilização dos órgãos públicos e demais voluntários e parceiros envolvidos em busca de uma solução.

Dona Sílvia não está sozinha. Ela recebeu toda a assistência necessária e agora está acolhida no Lar Espírita dos Idosos André Luiz (Lar Leal), sob os cuidados da presidente Élcia Pereira de Souza, na zona Leste de Porto Velho.

Acompanhamento e cuidado marcam nova fase

Na última segunda-feira (30), Ieda Chaves retornou ao Lar Leal, cumprindo o compromisso de acompanhar de perto o caso. Na ocasião, realizou a entrega de itens de higiene pessoal, como sabonetes, lenços umedecidos, hidratantes, perfume, toalha de banho, entre outros.

“A gente trouxe algumas coisas para a senhora. Tudo é seu, tá? As vizinhas disseram que iam limpar a casa e depois vêm aqui visitar também”, afirmou a parlamentar.

Ieda Chaves também respondeu aos questionamentos da idosa sobre os animais. “Os cachorros estão bem, estão no veterinário, passando por avaliação e vacinação para verificar as condições de saúde. Também serão castrados”, explicou.

Serviço

Para acompanhamento, visitas e doações de produtos de higiene pessoal, limpeza e alimentos não perecíveis, basta entrar em contato pelo telefone (69) 98401-4316. O Lar Leal está localizado na Rua Vera, nº 5787, bairro Igarapé.