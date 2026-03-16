“Foi ótimo”, diz Wagner Moura após primeira participação no Oscar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 15h46

Depois da cerimônia do Oscar 2026, realizada no domingo (15), o ator Wagner Moura, de 49 anos, comentou a trajetória do filme “O Agente Secreto” durante a temporada internacional de premiações. Em entrevista à revista Variety, ele avaliou positivamente a experiência de participar pela primeira vez da principal premiação do cinema.

Ao falar sobre o encerramento da campanha do longa, o ator disse sentir alívio após meses de divulgação. “Sim, absolutamente. Eu penso que nós subimos uma montanha muito linda e hoje nós estávamos no topo dela e isso foi ótimo”, afirmou.

Durante a conversa, Moura também destacou que a temporada serviu como aprendizado sobre a dinâmica das campanhas para o Oscar. “É interessante, porque você vê alguns filmes terem um momento, dependendo do quão longo suas campanhas duram, as coisas podem mudar, é muito interessante. Estou aprendendo muito sobre campanhas”, declarou.

Apesar da repercussão internacional, “O Agente Secreto” terminou a premiação sem estatuetas. O longa foi o principal representante do Brasil na 98ª edição do Oscar, concorrendo em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Direção de Elenco, para Gabriel Domingues.

Outro brasileiro presente na disputa foi o diretor de fotografia Adolpho Veloso, indicado por seu trabalho em “Sonhos de Trem”, na categoria de Melhor Fotografia, que também não resultou em vitória.

A presença de quatro indicações para uma produção brasileira não é comum na história da premiação. Antes de “O Agente Secreto”, apenas dois filmes ligados ao Brasil haviam alcançado esse número de indicações: “O Beijo da Mulher-Aranha”, em 1986, coprodução com os Estados Unidos, e “Cidade de Deus”, em 2004.