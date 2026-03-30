Dia do Mecânico - Lei criada pelo Deputado Luizinho Goebel é aprovada pela ALERO em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 09h27

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou o Projeto de Lei nº 993/25, de autoria do deputado estadual Luizinho Goebel, que institui o Dia do Mecânico no calendário oficial do estado. A data será comemorada anualmente em 20 de dezembro.

Com a aprovação, a profissão de mecânico passa a ter reconhecimento oficial no calendário estadual, destacando a importância desses profissionais para o funcionamento da sociedade e da economia. A legislação também prevê que o Governo do Estado poderá promover ações de divulgação e valorização da data.

De acordo com a justificativa do projeto, os mecânicos desempenham papel essencial na manutenção e reparo de veículos leves e pesados, contribuindo diretamente para a segurança no trânsito e para a mobilidade de pessoas e cargas.

O texto ressalta que a atuação desses profissionais ajuda a prevenir acidentes, por meio da manutenção adequada dos veículos, além de colaborar para a redução de custos com reparos mais complexos e para a diminuição de impactos ambientais.

Ainda conforme a proposta, os mecânicos atuam em diversas áreas, incluindo veículos de passeio, motocicletas, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, exigindo conhecimento técnico, atualização constante e responsabilidade no desempenho das funções.

A criação do Dia do Mecânico tem como objetivo valorizar a categoria e reconhecer o papel estratégico desses profissionais, que atuam diretamente no suporte ao transporte e à economia.

Com a nova lei aprovada, Rondônia passa a contar oficialmente com uma data dedicada aos mecânicos, reforçando o reconhecimento institucional da profissão no estado.