Polícia Civil prende foragido da justiça em Candeias do Jamari

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Candeias do Jamari, realizou a prisão de um foragido da Justiça, na manhã desta quinta-feira (5), durante ação policial decorrente de intensos trabalhos de investigação.
O suspeito possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Ariquemes, em razão do crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. A prisão foi resultado de uma ação coordenada da equipe policial, que localizou o indivíduo e deu cumprimento à ordem judicial.
Após os procedimentos legais, o preso foi colocado à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade e com a promoção da segurança pública, atuando de forma contínua para retirar de circulação indivíduos que atentam contra a ordem e a tranquilidade da população.
