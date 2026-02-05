Homem é encontrado morto em vala na BR-364 em Porto Velho

Publicada em 05/02/2026 às 09h15
Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (4) em uma vala localizada entre a BR-364 e a Rua da Beira. O corpo estava posicionado nas proximidades do conjunto residencial Morar Melhor, em um trecho de grande movimentação de veículos e pedestres na zona Sul da capital.
De acordo com informações populares que passavam pelo local avistaram a vítima caída na valeta e acionaram imediatamente a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma unidade de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao ponto indicado, onde os socorristas realizaram a constatação do óbito.
O local foi isolado pela PRF para garantir a preservação evidências. Equipes da Perícia Criminal e o rabecão do Instituto Médico Legal (IML) foram mobilizados para realizar os trabalhos de praxe. A perícia técnica analisará se o corpo apresenta sinais de violência ou se a causa da morte pode estar relacionada a um mal súbito ou possível atropelamento.
