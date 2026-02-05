Motociclista é encontrado morto com marcas de tiros na BR-319

Publicada em 05/02/2026 às 09h00
Um motociclista identificado como Deilson da Silva Santos foi encontrado morto com várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na BR-319, na altura do quilômetro 33, logo após a ponte sobre o rio Madeira, na capital de Rondônia.
O corpo da vítima foi localizado ao lado de uma motocicleta de cor azul, de placa NDH-4461, às margens da rodovia. Moradores e motoristas que passavam pela região acionaram as autoridades após perceberem o homem caído no local.
Equipes da Polícia Militar se deslocaram imediatamente e isolaram a área para preservar a cena do crime. Em seguida, foram acionados o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Perícia Criminal e o rabecão do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.
No momento em que foi encontrado, Deilson não portava documentos de identificação, o que dificultou a confirmação imediata de sua identidade. No entanto, o corpo foi posteriormente reconhecido por familiares no IML, onde passou pelos exames necroscópicos.
Segundo informações da polícia, a vítima possuía ficha criminal, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o histórico. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.
O caso será investigado pelo DHPP, que busca reunir informações e imagens que possam auxiliar na elucidação do homicídio.
