PRF prende homem com quase 168 kg de skunk na BR-174 em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 25/03/2026 às 13h50

Nesta desta terça-feira, 24 de março de 2026, uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão em flagrante de um homem de aproximadamente 35 anos por tráfico de drogas na BR-174, em Vilhena/RO.

De acordo com as informações, os agentes da PRF realizavam fiscalização de rotina quando abordaram um veículo e, durante a inspeção, localizaram aproximadamente 167,8 quilos de skunk, uma variação mais potente da maconha. Diante do flagrante, o motorista foi imediatamente preso em flagrante.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal (PF) para a lavratura do auto de prisão em flagrante e procedimentos de praxe. Ele foi indiciado pelo delegado de plantão da PF.

Na sequência, o homem foi encaminhado por uma viatura da Polícia Federal à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para passar por exame de corpo de delito e posteriormente foi levado para Casa de Detenção, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação para apurar a origem e o destino da droga apreendida. Maiores informações serão dadas amanhã pela Polícia Rodoviária Federal, conforme apurou a reportagem do Jornal Rota Policial News que flagrou o momento em que o infrator era levado da UNISP para Casa de Detenção em uma viatura da PF.