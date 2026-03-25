Mulher é atacada com várias facadas na região central de Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 25/03/2026 às 09h15

A tentativa de homicídio contra uma mulher identificada como Letícia C. A. M., de 33 anos, ocorreu na madrugada desta quarta-feira (25), no bairro Triângulo, centro de Porto Velho.

Informações apuradas pela equipe do site dão conta que populares acionaram a PM depois de ouvir vários gritos de uma mulher pedindo por socorro, dizendo ter sido furada na Rua Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

Durante as buscas, os policiais encontraram muito sangue em volta de uma residência, depois encontraram a vítima caída na Rua Rio Machado, apresentando vários golpes de faca na região do pescoço, braços, abdômen e costas, não conseguindo dizer quem teria cometido as agressões.

Após receber os primeiros socorros do Samu a mulher foi encaminhada às pressas ao Hospital João Paulo II. O crime será investigado pela Polícia Civil.