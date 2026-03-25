Colisão entre veículos deixa motorista ferida em cruzamento na capital

Por hora1rondonia.com

Publicada em 25/03/2026 às 09h00

Na noite desta terça-feira (24), um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete modelo Ford Ranger e um veículo Fiat Uno foi registrado no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua Rogério Weber, na região central de Porto Velho.

De acordo com as informações apuradas no local, a caminhonete seguia pela Avenida Carlos Gomes quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Rogério Weber, acabou colidindo fortemente na lateral do Fiat Uno, que trafegava pela via Rogério Weber no sentido da Avenida Pinheiro Machado. O impacto foi significativo e causou danos consideráveis aos veículos envolvidos.

Com a batida, a condutora do Fiat Uno ficou ferida e precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Após os primeiros socorros ainda no local, ela foi encaminhada à Policlínica Ana Adelaide para avaliação médica. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Já a condutora da caminhonete não sofreu ferimentos. Segundo informações, o veículo envolvido é oficial e pertence à Câmara Municipal de Ariquemes.

Ainda não há confirmação sobre qual dos condutores teria avançado a preferencial. Conforme a Polícia Militar, o cruzamento onde ocorreu a colisão é devidamente sinalizado por semáforo, o que deverá ser levado em consideração na apuração das circunstâncias do acidente.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para registrar a ocorrência, organizar o fluxo de veículos e evitar novos incidentes na região, que é conhecida pelo intenso movimento, especialmente no período noturno.