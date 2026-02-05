Ações educativas de trânsito reforçam segurança viária nos circuitos de Carnaval em Porto Velho

Publicada em 05/02/2026 às 10h20
Uma ampla programação de ações educativas de trânsito, com foco na prevenção de sinistros e na conscientização de condutores e pedestres durante o período carnavalesco, será promovida pelo governo de Rondônia, com execução do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), entre os dias 6 e 28 de fevereiro.
As ações serão desenvolvidas pela Escola Pública de Trânsito do Detran-RO envolvendo teatro de rua, mobilizações educativas, pit stops e o funcionamento do espaço “Embarque e Desembarque Seguro”, com atuação nos principais circuitos da festa e em vias estratégicas da Capital.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a gestão estadual atua de forma preventiva, investindo em ações educativas que orientem a população e reforcem a importância das atitudes responsáveis no trânsito, com a prioridade sempre de preservar vidas.
PONTOS DE GRANDE FLUXO
Durante o período, as equipes do Detran-RO estarão presentes nos circuitos Pinheiro Machado, Centro, Jatuarana e Zona Leste, além de outros pontos de grande fluxo de pessoas e veículos, levando orientações diretas ao público e reforçando mensagens de segurança viária. Um dos destaques da programação é o teatro educativo nas ruas, com encenações realizadas em faixas de pedestres e cruzamentos movimentados, utilizando uma linguagem acessível, lúdica e interativa para dialogar com a população sobre comportamentos seguros no trânsito, especialmente sobre os riscos da combinação álcool e direção.
De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a estratégia amplia o alcance das mensagens educativas. “A proposta é estar onde as pessoas estão. O teatro e as mobilizações nas ruas permitem uma comunicação mais próxima, levando informação de forma leve e eficaz, principalmente em um período como o Carnaval”, afirmou.
Além das ações nos circuitos carnavalescos, a programação inclui ações de fiscalização, fortalecendo o trabalho contínuo do governo de Rondônia voltado à construção de uma cultura de responsabilidade e respeito à vida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!