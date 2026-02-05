Formação de agentes de alimentação fortalece qualidade e segurança da merenda escolar em Rondônia

Publicada em 05/02/2026 às 11h29
Agentes de alimentação escolar estão sendo capacitados pelo governo de Rondônia, em boas práticas de manipulação de alimentos, com foco na segurança alimentar, na qualidade da merenda escolar e na promoção da saúde dos estudantes da rede estadual de ensino. A ação, que acontece nos dias 4 e 5 de fevereiro, pela parte da manhã, em Porto Velho, orienta sobre higiene, conservação e preparo adequado dos alimentos ofertados nas unidades escolares, integrando as ações estratégicas de fortalecimento da alimentação escolar na rede pública estadual.
A iniciativa é realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com a execução da Superintendência Regional de Educação de Porto Velho, e ministrada pelo quadro técnico da própria Superintendência, reafirmando o compromisso institucional com a melhoria contínua dos serviços educacionais e com o bem-estar dos alunos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a alimentação escolar é parte essencial do processo educacional. “Capacitar os agentes de alimentação é investir na saúde, na aprendizagem e na dignidade dos nossos alunos, fortalecendo as políticas públicas que impactam diretamente a vida das famílias rondonienses”, salientou.
De acordo com a secretária de Estado da Educação, Albaniza Batista, a capacitação representa um cuidado direto com a saúde dos alunos. “Garantir que os profissionais estejam preparados para manipular os alimentos de forma correta é fundamental para oferecer uma alimentação escolar segura e de qualidade. Essa formação fortalece o trabalho realizado nas escolas e contribui para o bem-estar e o desenvolvimento dos nossos estudantes”, destacou.
A superintendente regional de Educação de Porto Velho, Izis Cúbia, evidenciou a importância da ação para o cotidiano das escolas. “A ação foi organizada pela Superintendência Regional de Porto Velho, com apoio da coordenadoria administrativa e da equipe de nutricionistas, e tem um impacto no dia a dia das escolas, pois toda a produção da alimentação escolar sai das mãos das merendeiras. A formação orienta sobre diretrizes, protocolos de higiene, organização das cozinhas e valoriza mais de 400 profissionais que produzem diariamente refeições de qualidade para os nossos estudantes.”
CAPACITAÇÃO
A qualificação orienta os profissionais sobre todo o fluxo de produção da alimentação escolar, desde o recebimento dos insumos até a distribuição das refeições aos alunos, com foco na prevenção de contaminações, no cumprimento rigoroso das normas de higiene e segurança alimentar e na garantia da qualidade nutricional dos alimentos.
A formação está fundamentada nas normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), especialmente a Resolução RDC nº 216/2004, que trata das boas práticas para serviços de alimentação, e a Resolução RDC nº 275/2002, que dispõe sobre os procedimentos operacionais padronizados aplicáveis aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos.
HOMENAGEM
Durante o encontro, foi prestada homenagem à servidora Maria de Fátima da Silva, que dedicou 42 anos ao serviço público estadual. Integrante do quadro efetivo do Estado de Rondônia desde o início da década de 1980, a profissional foi reconhecida pela trajetória de compromisso com a alimentação escolar nas unidades da rede estadual de ensino, contribuindo de forma contínua para o atendimento diário e o bem-estar dos estudantes ao longo de sua carreira.
