Eyder Brasil garante apoio cultural ao evento “Ambiente de Glória” da Igreja Metodista Wesleyana Nova Floresta

Publicada em 05/02/2026 às 11h45
Com apoio cultural do deputado estadual Eyder Brasil, nos dias 17 e 18 de fevereiro, a partir das 19h30, acontece o evento “Ambiente de Glória”, promovido pela Igreja Metodista Wesleyana Nova Floresta, na zona sul de Porto Velho. A programação deve reunir cerca de 1.000 pessoas em dois dias de louvor, fé e comunhão.
O encontro contará com a presença do pastor Reuel Silva, da Igreja MEVAM de Itajaí (SC), ministério que faz parte da visão apostólica liderada pelo pastor Luiz Hermínio, com forte atuação no Brasil e no exterior. A entrada será solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado às ações sociais desenvolvidas pela igreja, fortalecendo o cuidado com famílias em situação de vulnerabilidade.
“Esse é um evento que reúne fé, solidariedade e pessoas. Eu e minha família estaremos presentes para viver esse momento junto com a comunidade e apoiar uma iniciativa que faz bem às pessoas”, afirmou o deputado.
Para mais informações do evento, entrar em contato Pastor Arilson – (69) 98456-4417 ou Pastor Batista Júnior – (69) 99258-1271
