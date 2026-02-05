Publicada em 05/02/2026 às 11h36
Secretaria Municipal de Esportes (SEMES) de Ji-Paraná retomou as aulas da Escolinha de Badminton, ampliando as oportunidades para crianças e adolescentes praticarem a modalidade esportiva que vem ganhando cada vez mais destaque no município.
As atividades acontecem no Ginásio de Esportes Adão Lamota, às segundas e quartas-feiras, com turmas no período da manhã, das 8h às 9h, e no período da tarde, das 14h às 15h. O projeto é voltado para crianças, adolescentes e jovens com idades entre 8 e 17 anos.
As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser realizadas diretamente no local das aulas, com a professora Luane Posser, responsável pela condução dos treinamentos.
A retomada da escolinha tem como base os bons resultados obtidos por atletas de Ji-Paraná nos Jogos da Juventude 2024, onde os estudantes conquistaram sete medalhas em diferentes categorias do badminton, consolidando o município como referência na modalidade.
Além disso, em 2025, Ji-Paraná sediou a Segunda Regional Norte de Badminton, reunindo atletas dos estados de Rondônia, Acre e Amazonas, com disputas nas categorias do sub-11 ao máster. Durante o evento, também foi realizado o Curso Nacional de Arbitragem de Badminton, promovido pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), fortalecendo a profissionalização do esporte na região.
O badminton, que alia agilidade, estratégia e coordenação, segue em crescimento em Rondônia, revelando novos talentos e incentivando a prática esportiva como ferramenta de inclusão, saúde e desenvolvimento social entre os jovens.
