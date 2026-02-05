Guaporé busca empate nos acréscimos e fica no 2 a 2 com o Gazin Porto Velho

Publicada em 05/02/2026 às 09h30
Um gol marcado nos minutos finais evitou a derrota do Guaporé diante do Gazin Porto Velho, em partida disputada no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura. O confronto terminou empatado em 2 a 2 e manteve as duas equipes com a mesma pontuação na tabela de classificação.
O empate foi construído já no apagar das luzes. Aos 50 minutos do segundo tempo, após um lançamento longo para o ataque, Mano venceu a disputa aérea e a bola sobrou para o zagueiro Nathan. Avançando como homem de referência, ele finalizou e marcou o segundo gol pessoal na partida, garantindo a igualdade no placar.
Antes disso, o Gazin Porto Velho havia voltado a ficar em vantagem nos acréscimos da etapa final. Aos 46 minutos, em cobrança de escanteio, Renan apareceu livre na área e cabeceou sem chances de defesa para o goleiro Luiz Henrique, recolocando o time da capital à frente do marcador.
O primeiro tempo havia terminado empatado. O Gazin Porto Velho abriu o placar com Lucas Bala, aproveitando uma falha defensiva do Guaporé. A reação do time da casa veio ainda antes do intervalo, quando a bola foi levantada na área e o zagueiro Nathan subiu mais alto que a defesa adversária para marcar de cabeça.
Com o resultado, Guaporé e Gazin Porto Velho chegam aos oito pontos cada, permanecendo empatados também na pontuação após o encerramento da rodada.
