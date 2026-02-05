Ji-Paraná vence União Cacoalense no fim e amplia vantagem na liderança do Rondoniense

Publicada em 05/02/2026 às 09h30
A vitória construída nos minutos finais definiu o 56º clássico da BR disputado no Estádio Aglair Tonelli e alterou o cenário da tabela do Campeonato Rondoniense Sicredi. Diante de um confronto equilibrado, no qual as duas equipes criaram oportunidades, o desfecho foi favorável ao Ji-Paraná, que voltou a marcar na reta final da partida e venceu por 1 a 0 o União Cacoalense.
Durante a maior parte do jogo, o equilíbrio prevaleceu, com chances para os dois lados e defesas exigidas em ambos os setores. O placar, no entanto, permaneceu inalterado até a etapa final, quando a definição saiu aos 35 minutos. Em uma cobrança de lateral, Juan Palácios recebeu a bola dentro da área e, quase sem ângulo, girou para finalizar forte e cruzado, superando o goleiro João Pedro.
O gol confirmou o 28º triunfo do Ji-Paraná no histórico do clássico e garantiu três pontos decisivos. Com o resultado, a equipe chegou a 13 pontos e passou a ocupar a liderança isolada da competição. Do outro lado, o União Cacoalense acumulou a quarta derrota, permaneceu com apenas um ponto e segue na última colocação, ainda sem balançar as redes no campeonato.
