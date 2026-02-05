“É uma tragédia, meu Deus”: Marcos Mion fala sobre crise de Hérnia de disco

Publicada em 05/02/2026 às 10h37
Uma pausa forçada em meio à rotina intensa de gravações levou Marcos Mion a fazer um desabafo nas redes sociais. Nesta quarta-feira (4), o apresentador contou que enfrentou uma crise de hérnia de disco e precisou improvisar posições para aliviar a dor, inclusive se deitando de bruços sobre uma bancada.
Nos stories do Instagram, Mion descreveu o incômodo físico e a busca por alívio imediato. “Hérnia de disco é uma tragédia, meu Deus. Você para em qualquer lugar para descomprimir a coluna, para dar aquela ‘espaçadinha’, sabe? Para dar um ‘ah’”, disse. Em tom bem-humorado, acrescentou: “Eu estou numa ilha”.
O comunicador explicou que os sintomas começaram antes mesmo das gravações do Caldeirão. Segundo ele, a crise deu sinais ainda na véspera do programa especial de Carnaval, mas a decisão foi seguir normalmente com o trabalho.
Conhecido pela energia no palco, Mion contou que manteve o ritmo intenso durante a atração. “Vocês me conhecem, né? Eu danço, eu pulo, eu me jogo, eu curto aquele palco ali como se não houvesse amanhã”, relatou. Mesmo sentindo dor, ele seguiu até o fim da gravação, ciente das consequências físicas.
Ao encerrar o relato, o apresentador resumiu a situação com resignação. “Fui para as cabeças, sentindo muita dor, sabendo onde isso ia acabar. Mas é o show, né? O show não para. Eu só sabia onde ia parar”, concluiu.
