“O povo achando que eu pulo o muro”: Viih Tube ironiza boatos após teste de gravidez

Publicada em 05/02/2026 às 10h44
Um comentário descontraído nas redes sociais acabou virando combustível para especulações. A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, usou os stories do Instagram para reagir com ironia aos boatos de traição envolvendo o marido, Eliezer, de 35, depois de revelar que havia feito um teste de gravidez.
A situação começou na noite de quarta-feira (4), quando Viih comentou que suspeitava estar grávida, mesmo utilizando anticoncepcional e apesar de Eliezer ter passado por uma vasectomia em 2025. A informação rapidamente repercutiu em páginas de fofoca, gerando interpretações equivocadas.
Em tom bem-humorado, a influenciadora contou que se divertiu com os comentários que surgiram. “Eu tô achando engraçado também que alguns sites postaram o teste que eu estava suspeitando que eu estava grávida, com vasectomia”, disse. Em seguida, relatou mensagens que levantavam dúvidas sobre fidelidade. “Estão querendo dizer: ‘Será que ela pula o muro?’. O povo achando que eu pulo o muro”, brincou, enquanto conversava com o marido, que aparecia ao seu lado.
Diante da curiosidade dos seguidores, Eliezer chegou a questionar o motivo de Viih continuar tomando anticoncepcional. Ela, então, explicou a decisão de forma direta. “Por dois motivos, gente: sou maluca, não confio nem na vasectomia”, afirmou, antes de acrescentar que o medicamento também ajudava a controlar sintomas intensos de TPM, como cólicas, alterações hormonais e menstruação irregular.
Por fim, Viih esclareceu que os sinais que a fizeram suspeitar de uma nova gravidez tinham outra explicação. “Provavelmente, 90% de chance de ser refluxo”, contou. Segundo ela, náuseas, enjoo constante, cansaço excessivo e até a mudança na voz contribuíram para a confusão.
A influenciadora encerrou o assunto reforçando o tom de brincadeira e deixando claro que não houve qualquer traição, apenas uma sequência de sintomas mal interpretados nas redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!