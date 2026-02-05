Prefeitura organiza evento para o mês das mulheres em Porto Velho

Publicada em 05/02/2026 às 12h02
Em alusão ao Mês Internacional da Mulher, a Prefeitura de Porto Velho realiza, no dia 7 de março (sábado), no Parque Natural Municipal, o Piquenique “Raízes”. Promovido pela Divisão de Políticas Assistenciais para Mulheres (Dipam), o evento acontece das 9h às 12h.
O evento tem como objetivo valorizar a mulher no contexto amazônico, promover o bem-viver e fortalecer a integração entre servidoras, conselheiras, expositoras e o público em geral. O encontro marca o período dedicado à reflexão sobre os direitos das mulheres, à celebração de conquistas históricas e ao debate sobre igualdade de gênero.
Encontro marca o período dedicado à reflexão sobre os direitos das mulheres e à celebração de conquistas históricas
De acordo com Anne Cleyanne, coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura, o evento foi pensado como um espaço de acolhimento e convivência. “O piquenique ‘Raízes’ acontece em um ambiente aberto, em contato com a natureza, promovendo troca de experiências. A programação inclui lanche compartilhado, atividades recreativas, entrega de mudas de plantas e momentos de imersão no bem-viver”.
A coordenadora destacou ainda que a política pública voltada às mulheres é construída de forma integrada. Segundo ela, a pasta atua em rede com mulheres artesãs, feirantes, integrantes de comunidades tradicionais, servidoras públicas e representantes de diversas secretarias municipais, o que fortalece as ações desenvolvidas no município.
Para Caroline Martins, gerente de Políticas Assistenciais para Mulheres, o encontro simboliza a transformação de iniciativas em ações concretas. “É por meio dessa rede de cuidado, parceria e compromisso que conseguimos alcançar mulheres em diferentes territórios e realidades”.
Ao final, Anne Cleyanne ressaltou que o piquenique integra o compromisso da gestão do prefeito Léo Moraes com a valorização, o respeito e o fortalecimento das mulheres, reconhecendo seu papel no desenvolvimento social, cultural e econômico de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!