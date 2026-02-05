Jojo Todynho rebate críticas após perder 90 kg: “Quero que vocês se f..*#dam”

Publicada em 05/02/2026 às 10h49
A rotina de treinos de Jojo Todynho voltou a repercutir nas redes sociais, desta vez acompanhada de um desabafo direto contra críticas recorrentes. Aos 28 anos, a cantora atravessa uma fase de reestruturação física após eliminar quase 90 quilos e afirma que o foco agora é evolução contínua, não aprovação externa.
Nos vídeos publicados, Jojo aparece em plena atividade na academia, usando top e calça de ginástica, enquanto trabalha definição muscular. Ao comentar a nova etapa, explicou que o planejamento é gradual. “Buscando resultado a longo prazo. Final do mês volto a fazer dieta”, escreveu na legenda.
A vencedora de A Fazenda 12 aproveitou o espaço para responder aos comentários que questionam ângulos de gravação e aparência corporal. Sem suavizar o tom, Jojo disparou:
“Quem se preocupa com ângulo de filmagem, não tem a metade da minha disposição. Só tem força na língua e nos dedos, para destilar sua falta de capacidade. Acham que estou preocupada com isso? Quero que vocês se f..*#dam e que minha vida continue sendo boa.”
A declaração rapidamente viralizou e gerou forte engajamento. Nos comentários, seguidores elogiaram a postura firme da cantora e destacaram a disciplina demonstrada ao longo do processo de transformação física.
Fãs também exaltaram a autenticidade de Jojo, apontando que a artista tem usado as redes sociais para mostrar a rotina real de treinos, sem filtros ou preocupações estéticas, reforçando que o principal objetivo é saúde, bem-estar e constância.
