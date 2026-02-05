“Para de me abraçar, pelo amor de Deus!!!”: Luísa Sonza divide opiniões ao criticar contato físico

Publicada em 05/02/2026 às 11h21
Um hábito comum nas interações sociais virou motivo de incômodo para Luísa Sonza. Em vídeo publicado no TikTok nesta quarta-feira (4), a cantora falou abertamente sobre o desconforto que sente com o costume de abraçar pessoas em encontros frequentes, especialmente em ambientes de convivência constante.
Sem rodeios, Luísa afirmou que entende a necessidade de afeto de algumas pessoas, mas criticou a obrigação implícita do contato físico. “Entendo que as pessoas têm necessidade de carinho, carência, sei lá. FALA!!! NÃO ABRAÇA, GENTE!”, disparou, em tom de indignação.
No desabafo, a artista defendeu que cumprimentos simples deveriam ser mais naturalizados, principalmente entre colegas de trabalho ou amigos que se veem diariamente. “Vamos normalizar não precisar se dar abraço, ‘oi’, nossa, fazer toda aquela cerimônia com pessoas que a gente vê todo dia”, disse, ao questionar o ritual repetitivo.
Luísa ponderou que o toque físico faz sentido em contextos específicos, como reencontros após longos períodos ou relações de maior intimidade. Ainda assim, deixou claro que a insistência no hábito semanal ou diário a incomoda. “Agora, pô, você se vê toda semana, cara, o tempo todo… Para de me abraçar, pelo amor de Deus!!!”, afirmou.
A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Alguns seguidores reagiram com surpresa, enquanto outros se identificaram com o posicionamento. Houve quem brincasse com a situação e quem compartilhasse experiências semelhantes, relatando incômodo com cumprimentos excessivos em relações cotidianas.
O vídeo reforça um debate recorrente sobre limites pessoais e a forma como o contato físico é interpretado nas relações sociais, tema que ganhou ainda mais visibilidade com o alcance da artista nas plataformas digitais.
Luísa Sonza defende o fim da obrigação de as pessoas se cumprimentarem com abraços:
“Eu fico muito indignada… Vamos normalizar não precisar dar abraço, fazer toda aquela cerimônia com pessoas que a gente vê todo dia.” pic.twitter.com/ewG7XyVJrC — poponze (@poponze) February 4, 2026
Comentários
Seja o primeiro a comentar!