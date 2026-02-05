Barcelona vence Genus, chega a 7 pontos e segue na disputa pelo G4 do Rondoniense

Publicada em 05/02/2026 às 09h20
Com a segunda vitória no Campeonato Rondoniense, o Barcelona alcançou sete pontos e encostou no grupo dos quatro primeiros colocados, enquanto o Genus passou a ver a classificação para a fase final ficar mais distante. O resultado foi construído em um duelo marcado por gols e alternância de domínio no estádio Aluízio Ferreira, válido pela sexta rodada da competição.
O confronto começou equilibrado, mas quem saiu na frente foi o Genus. Ainda no primeiro tempo, Lucas Lobo marcou para o time grená da capital e colocou a equipe em vantagem no placar. A resposta do Barcelona, no entanto, foi rápida. Apenas dois minutos depois, PH avançou pela área e, na saída do goleiro Dida, tocou para Lucas Guedes finalizar e deixar tudo igual.
Na etapa final, o Barcelona conseguiu transformar o volume de jogo em virada. A bola sobrou na entrada da área para Pelezinho, que acertou um chute forte no ângulo direito de Dida, colocando a equipe à frente. Em busca do empate, o Genus passou a se expor mais ofensivamente, mas acabou sofrendo o golpe decisivo em um contra-ataque.
A jogada final novamente passou por Pelezinho, que ganhou na velocidade do zagueiro e, diante do goleiro, optou pelo passe para Érick completar para o gol, fechando o placar em 3 a 1. O resultado manteve a tabela de classificação com poucas alterações, apesar do elevado número de gols registrados na rodada.
