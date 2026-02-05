EUA e Rússia negociam prolongar prazo de tratado nuclear expirado, diz site

Publicada em 05/02/2026 às 09h52
Negociadores aproximaram duas maiores potências mundiais de acordo, segundo o Axios. Fontes da Casa Branca disseram à TV Globo que novo acordo deve incluir a China. Tratado New START expirou na noite de quarta (4) e aumentou temores sobre corrida nuclear.
Os Estados Unidos e a Rússia estão se aproximando de um acordo para estender o tratado New START, de controle de armas nucleares e que expirou na noite de quarta-feira, revelou nesta quinta (5) o site norte-americano "Axios".
O tratado New START era importante porque estabelecia limites para o número de ogivas nucleares estratégicas que os EUA e Rússia poderiam manter prontas para uso em seus arsenais, e também impunha regras à implantação de mísseis balísticos intercontinentais e armamentos capazes de disparar ogivas nucleares. (Leia mais abaixo)
Três autoridades norte-americanas próximas às tratativas afirmaram ao "Axios" que negociações entre EUA e Rússia para estender o acordo vinham ocorrendo nas últimas 24 horas em Abu Dhabi, porém não houve consenso antes do New START expirar. Autoridades dos dois países já estavam na capital dos Emirados Árabes Unidos nesta semana por conta de negociações tripartites para tentar encerrar a guerra da Ucrânia.
“Concordamos com a Rússia em atuar de boa-fé e iniciar uma discussão sobre formas de atualizar o acordo”, afirmou a autoridade norte-americana ao "Axios".
Ao mesmo tempo, uma autoridade da Casa Branca afirmou à repórter da TV Globo Raquel Krahenbuhl que "haverá notícias" sobre o New START e sugeriu que um novo acordo deve incluir a China, indicando possíveis negociações nos bastidores. A fonte, porém, não deu mais detalhes nem disse quando essas "notícias" sairiam.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta quinta-feira que a Rússia continua pronta para dialogar com os EUA caso Washington responda de forma "construtiva" à sua proposta de continuar respeitando os limites do New START.
A reportagem do "Axios" acrescentou que ainda não se sabe se um eventual acordo entre EUA e Rússia para observar os termos do tratado por um período adicional, possivelmente de seis meses, seria formalizado de alguma maneira. A extensão do tratado ainda teria que ser levada aos presidentes Donald Trump e Vladimir Putin.
O enviado especial do governo Trump, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, negociam pelo lado norte-americano, segundo o "Axios".
O governo Trump ainda não se manifestou de forma oficial após o vencimento tratado New START até a última atualização desta reportagem.
O que é o New START?
O New START é o último tratado de controle de armas entre as duas maiores potências nucleares do mundo. O acordo foi assinado em 2010 pelo próprio Medvedev, que era presidente da Rússia na época, e Barack Obama.
O tratado entrou em vigor em 2011 e foi estendido em 2021 por mais cinco anos, após a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos.
Pelo acordo, Moscou e Washington se comprometem a não implantar mais de 1.550 ogivas nucleares estratégicas e 700 mísseis e bombardeiros de longo alcance.
O texto também prevê inspeções mútuas. Cada país pode realizar até 18 inspeções anuais em locais estratégicos de armas nucleares. As inspeções foram suspensas em março de 2020, durante a pandemia da Covid-19.
As negociações para retomar as inspeções estavam previstas para novembro de 2022, no Egito, mas foram adiadas pela Rússia e não houve definição de nova data.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!