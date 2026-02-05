As maiores ameaças à ordem mundial em 2026

Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 05/02/2026 às 09h48
À medida que avançamos para meados da década de 2020, o mundo parece mais conectado, porém mais frágil do que nunca. Especialistas e líderes estão analisando atentamente as questões globais para o ano de 2026, a fim de prever onde as maiores crises e tragédias em nossa estrutura poderão surgir.
Não se trata mais apenas de um único problema, como recessão ou guerra. Em vez disso, enfrentamos diversos riscos interligados, que criam problemas maiores. Embora as questões ambientais permaneçam como um pano de fundo constante, novos temores relacionados à tecnologia e aos conflitos humanos estão ganhando destaque.
