Prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro, se reúne com produtores em período decisivo da colheita da soja

O prefeito de Marcélio Brasileiro (PL) esteve em agenda no interior do município para acompanhar de perto os desafios enfrentados pelos produtores rurais durante o período de colheita da soja. Ao lado do secretário de Estradas e Logística, Zenilton Pinto, o prefeito participou de uma reunião emergencial realizada na Linha 25, na propriedade do produtor conhecido como Magrela.
A reunião ocorreu em um momento considerado crítico para o setor produtivo, marcado por chuvas intensas e pelo aumento do fluxo de carretas pesadas, algumas com cargas que chegam a 90 toneladas. Mesmo com as dificuldades impostas pelo inverno amazônico, a produção de soja no município segue em ritmo acelerado, reforçando a importância de estradas em condições adequadas para garantir o escoamento da safra com segurança.
Durante o encontro, produtores como Marçal, Cristimar e outros representantes do setor relataram as dificuldades enfrentadas no transporte da produção até os pontos de recebimento, inclusive dentro do próprio município. Segundo o prefeito, o objetivo da reunião foi alinhar soluções imediatas para o momento da colheita, sem perder de vista a necessidade de planejamento a longo prazo.
“Estamos em um período desafiador, com muita chuva, mas também com uma produção expressiva de soja. Nosso compromisso é respeitar o tempo da colheita e, ao mesmo tempo, garantir que o produtor consiga tirar sua produção sem prejuízos”, destacou Marcélio Brasileiro.
Como encaminhamento, a gestão municipal anunciou a adoção de medidas emergenciais para melhorar a trafegabilidade das estradas no curto prazo. Além disso, foi debatida a construção de soluções definitivas, com a abertura e manutenção de duas ou três rotas alternativas, capazes de garantir o tráfego mesmo em períodos chuvosos.
A proposta, segundo o prefeito, é assegurar que Nova Mamoré tenha infraestrutura compatível com seu potencial produtivo. “A mensagem que queremos deixar é clara: aqui se produz e aqui se consegue chegar com o produto final sem perdas, mesmo sendo um município extenso e com desafios logísticos”, afirmou.
A iniciativa reforça o diálogo entre o poder público e o setor produtivo, valorizando a agricultura como motor da economia local e demonstrando atenção especial ao calendário agrícola, especialmente em um dos períodos mais importantes para os produtores rurais do município.
