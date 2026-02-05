REUNIÃO EMERGENCIAL

Prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro, se reúne com produtores em período decisivo da colheita da soja

Mesmo com as dificuldades impostas pelo inverno amazônico, a produção de soja no município segue em ritmo acelerado, reforçando a importância de estradas em condições adequadas para garantir o escoamento da safra