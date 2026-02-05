Chrisóstomo sobrou no PL; a “fake news” sobre a ALE e a Energisa; e os tranca-ruas da política

Publicada em 05/02/2026 às 09h22
Discurso de Silas Malafaia expõe uso do medo como instrumento de controle
CARO LEITOR, o discurso recente do pastor Silas Malafaia diante de milhares de pessoas num grande evento evangélico por nome “The Send” em Recife (PE), possibilita entender uma estratégia de dominação que vem se repetindo com frequência no Brasil. A lógica é simples, mas muito poderosa: criar medo para manter o controle. Malafaia e outros líderes políticos e religiosos se sustentam a partir da ideia de ameaça constante, alardeando existir sempre um inimigo à espreita “atacando a fé”, “corrompendo valores”, “destruindo a família” e “desviando crianças”. Para Malafaia e outros do tipo, quem defende direitos sociais é rotulado de “esquerdopatas”, “socialistas” e “comunistas”. Neste caso, o medo não surge por acaso. Segundo Max Weber, o medo é construído, alimentado e explorado como instrumento político, econômico e simbólico de dominação. Por isso, é preciso despertar o pensamento crítico para não seguir na boiada de idiotas, imbecis e analfabetos políticos.
Atacou
No evento The Send em Recife (PE), o pastor Silas Malafaia atacou os professores, acusando-os de doutrinação de alunos e controle do pensamento pelo marxismo cultural. Nesse cenário, a escola e os professores viram alvo fácil de líderes religiosos neopentecostais que misturam religião com política.
Asneira
O pastor Silas Malafaia nunca pisou numa sala de aula para falar tamanha asneira. Ele e outros líderes religiosos neopentecostais que elegem professores como inimigos precisam compreender que os profissionais da educação lidam com jovens, estimulam perguntas, apresentam diferentes visões de mundo e incentivam o pensamento crítico.
Crítico
O processo de ensino-aprendizagem com base no desenvolvimento do pensamento crítico anula a obediência cega por conta da dúvida, diversidade, reflexão e respeito à pluralidade de pensamentos.
Alvo
Nesse cenário, a escola vira alvo fácil. Professores lidam com jovens, estimulam perguntas, apresentam diferentes visões de mundo e incentivam o pensamento crítico. Para o fundamentalismo religioso, isso representa risco. Onde há dúvida, diversidade e reflexão, não há obediência cega.
Resultado
Basta insinuar que educadores estão “doutrinando” para acionar o pânico moral no convívio em sociedade. O resultado é hostilidade, perseguição e desconfiança contra quem deveria ser protegido e valorizado. A educação passa a ser tratada como perigo. A diferença vira pecado.
Dificuldades
Os principais líderes partidários encontram dificuldades para encontrar nomes competitivos para compor a nominata de deputado federal. Cada partido, para conquistar uma vaga na Câmara de Deputados, precisa fazer cerca de 90 mil votos na urna. Neste caso, a legenda precisa de nove candidatos, sendo seis homens e três mulheres. A coluna daqui para frente vai analisar o cenário das legendas na construção da nominata de deputado federal.
PL
O PL, liderado pelo senador Marcos Rogério (PL), na eleição passada conquistou 142.693 votos (16,42%), possibilitando a reeleição da deputada federal Silvia Cristina (hoje no PP) e do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL). O desafio é repetir a proeza de formar uma nominata para eleger dois federais.
Nomes
Em seguida, a deputada federal Silvia Cristina (PL) trocou o PL pelo PP. Ficando apenas no PL, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL). Esse último disputará a reeleição no PL e a legenda atualmente conta com os nomes da vereadora de Porto Velho Sofia Andrade (PL) e Luiz Cláudio da Agricultura (PL), atual diretor-presidente da EMATER-RO.
Espera
O PL espera o nome do deputado estadual Ezequiel Neiva – atualmente filiado ao União Brasil, para compor a nominata de deputado federal. No entanto, existe uma nuvem jurídica que pode fazer chover no jardim de Neiva e ele concorrer o pleito sangrando. Neste caso, afeta a nominata de deputado federal do PL.
Porta
Disputar o cargo eletivo de vereador e deputado federal é a porta de entrada dos neófitos políticos no jogo do poder. Assim, o pré-candidato a deputado federal que concorrer com o PL contará com acesso ao FEFC e a possibilidade de conquistar o voto do eleitor de direita e extrema-direita predominante no estado de Rondônia.
Empenhado
O governador Coronel Marcos Rocha (PSD) está empenhado na construção da nominata do PSD. Usando da sua credibilidade como novo dirigente partidário da sigla, ele tem ligado para lideranças políticas com potencial de voto para deputado federal para se filiar ao PSD. Rocha prometeu a Kassab entregar quatro deputados federais à legenda.
Esvaziar
O movimento do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) de atrair lideranças para o PSD pode esvaziar o União Brasil. Prejudicando a formação da nominata de deputado federal da federação partidária União Progressista (UP).
Grande
Caso o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) consiga entregar três ou quatro deputados federais ao PSD, ele empata na estratégia eleitoral com o ex-secretário-chefe da Casa Civil Júnior Gonçalves. Esse último foi o grande responsável pela reeleição de Rocha no pleito de 2022 e pela eleição de quatro deputados federais e cinco estaduais no União Brasil.
Tranca-Rua
Existem vários deputados estaduais de mala pronta esperando a janela partidária de março para trocar de partido. Entretanto, existem lideranças partidárias que se comportam como Tranca-Rua dentro das legendas, ou seja, impedindo a filiação desses parlamentares que desejam mudar de partido para concorrer à reeleição.
Fake News
É fake news que a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) tenha perdoado a dívida da Energisa com o estado de Rondônia no valor de aproximadamente R$ 2 bilhões. O Projeto de Lei nº 1243/25 aprovado estabelece regras gerais para transações tributárias e não prevê perdão de dívidas nem favorecimento à empresa específica.
Regras
O Projeto de Lei 1243/25, enviado pelo Poder Executivo para a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), estabelece regras gerais para negociação de dívidas tributárias e não tributárias com o Estado. Repito, a lei não menciona nenhuma empresa específica e não concede perdão de dívidas.
Decide
Quem decide os acordos de negociação da dívida tributária é o Poder Executivo por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Neste caso, é a PGE quem define critérios, valores e condições para aceitar ou não as negociações entre empresas e o estado de Rondônia. A Assembleia apenas votou as regras gerais.
Querendo
Na tarde de ontem (04), na chegada para o seu aniversário surpresa promovido por assessores no Salão de Exposição da ALERO, o deputado Alan Queiroz (Podemos) foi surpreendido por um blogueirinho querendo lacrar em cima dele em relação ao voto do parlamentar no Projeto de Lei 1243/2.
Explicou
Em seguida, o deputado Alan Queiroz (Podemos) explicou aos assessores presentes o teor do Projeto de Lei 1243/2, que não permite o perdão de dívidas tributárias de qualquer empresa com o estado de Rondônia, mas o estabelecimento de regras para negociação do débito existente, assim como faz qualquer cidadão com instituições financeiras ou com quem deve.
Esclareceu
O advogado e ex-juiz do TRE-RO Juacy dos Santos Loura Júnior esclareceu durante entrevista na Jovem Pan que o Projeto de Lei 1243/25 não promoveu perdão de dívida à Energisa. Segundo ele, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a renúncia de receita. O que existe é a possibilidade de compensação tributária, prevista no Código Tributário Nacional, que permite ajustar créditos e débitos antigos reconhecidos judicialmente.
Destacou
O jurista Juacy dos Santos Loura Júnior destacou que fake news se espalham rapidamente, especialmente em período pré-eleitoral, e podem enganar a população. Ele reforçou a necessidade de responsabilidade na divulgação de informações falsas.
Feito
O prefeito Léo Moraes (Podemos) precisa tirar o pé do freio e acelerar o início das reformas do Hospital das Clínicas, adquirido para ser o primeiro Hospital Municipal de Porto Velho. Um grande feito de Léo no seu primeiro ano de mandato frente ao Prédio do Relógio.
Gosto
O vereador de Porto Velho, Gedeão Negreiros (PSDB), tomou gosto pela política e está se saindo melhor que a encomenda. Ele tem visitado bairros da capital constantemente e apresentado pedidos de providências à Prefeitura de Porto Velho. O último bairro visitado foi o Três Marias. Gedeão solicitou a limpeza de ruas, roçagem do mato e reposição de lâmpadas queimadas.
Sério
Falando sério, criar inimigos externos é mais eficiente do que encarar contradições internas. Enquanto professores são atacados, o debate real dos problemas da sociedade desaparece. E quem prega segue acumulando poder, influência e privilégios, blindados pela fé transformada em instrumento de controle e dominação. Afinal, educação é ameaça ou libertação?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!