PM apreende mais de 10 kg de drogas e prende dois suspeitos por tráfico

Publicada em 11/02/2026 às 08h40
Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 10 quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de tráfico de drogas na noite da última terça-feira (10), no bairro Nova Porto Velho, na capital rondoniense.
De acordo com informações policiais, por volta das 18horas, equipes do Comando de Policiamento de Área do 5º BPM receberam denúncia sobre movimentação considerada suspeita em uma residência localizada na rua 24 de Julho, entre a rua Panamá e a avenida Rio Madeira. A informação apontava que o imóvel, identificado por possuir muro azul, poderia funcionar como ponto de venda de drogas.
As guarnições se deslocaram ao local com apoio de outra equipe policial. Durante a averiguação, os policiais visualizaram invólucros plásticos semelhantes aos utilizados para embalar entorpecentes. Em buscas realizadas nos fundos do imóvel, foi encontrado um buraco no quintal escondido sob uma porta de geladeira velha. Dentro de um balde enterrado, os agentes localizaram nove tabletes de substâncias aparentando ser cocaína e crack.
Dentro da residência foram apreendidos ainda 28 invólucros menores contendo drogas fracionadas, além de uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e um caderno com anotações que, segundo a polícia, podem estar relacionadas à comercialização de entorpecentes.
Os suspeitos foram identificados como V. F. da C. A., de 23 anos, e C. J. R. G. de 28 anos. Aquele afirmou residir no imóvel e assumiu a propriedade das drogas encontradas. Já este declarou não morar na casa. Mesmo assim, ambos foram detidos sob suspeita de envolvimento conjunto na atividade de tráfico.
Além das drogas — que totalizaram aproximadamente 10,388 kg —, os policiais apreenderam dois celulares, uma motocicleta Honda CG 150 Fan preta, uma televisão, uma bolsa vermelha, sacos plásticos para embalagem, chaves e outros objetos possivelmente relacionados à atividade criminosa.
Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Polícia.
