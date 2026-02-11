PM apreende arma de fogo durante ocorrência de violência doméstica

Publicada em 11/02/2026 às 08h30
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militarnesta nesta madrugada de quarta-feira (11) e terminou com a apreensão de uma arma de fogo e uma faca. A equipe foi acionada após denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida e ameaçada de morte dentro da própria residência.
Ao chegar ao local, os policiais constataram a situação e agiram rapidamente para garantir a segurança da vítima. No momento da intervenção, o suspeito ainda tentou fugir em seu veículo, mas foi alcançado e contido pela guarnição.
Durante as buscas, os militares apreenderam uma arma de fogo e uma faca que estavam em posse do suspeito. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, enquanto a vítima recebeu o devido amparo conforme prevê a Lei Maria da Penha.
A ação reforça a importância da denúncia e da atuação rápida da Polícia Militar no combate à violência doméstica e na preservação de vidas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!