Pedro Fernandes acompanha moradores ao DER e solicita recuperação da Linha-101 em União Bandeirantes

Por Assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 08h00

O deputado estadual Pedro Fernandes esteve no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) acompanhado de moradores de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho, para tratar da situação do Linhão e da Linha-101, que liga a BR-364 até o Distrito. Durante a reunião, foi formalizada a solicitação de recuperação, manutenção e cascalhamento das estradas vicinais.



Segundo o parlamentar, a presença dos moradores na reunião reforça a importância da demanda. “Estivemos no DER junto com a comunidade para dar voz a quem vive a realidade da estrada todos os dias. A recuperação da Linha-101 e do Linhão é fundamental para garantir segurança, fortalecer a produção rural e assegurar dignidade às famílias da região”, destacou.



A Linha-101 é considerada estratégica para a região e a comunidade tem solicitado sua estadualização. Com a estadualização, a via deixará de ser estrada vicinal e passará a integrar oficialmente a malha viária estadual, tornando-se a RO-402. Pedro Fernandes se colocou à disposição para contribuir e acompanhar esse processo junto ao município de Porto Velho e ao DER, com o objetivo de garantir manutenção permanente e mais investimentos para a estrada.



O deputado reafirmou que continuará acompanhando de perto, junto ao DER, as solicitações dos moradores, buscando celeridade na execução das demandas.