Fundação de Cultura e Juventude através da Prefeitura recebe recursos da Lei Aldir Blanc do Ciclo 2

Por Assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 08h38

A Fundação de Cultura e Juventude, por meio da Prefeitura Municipal, informa o recebimento dos recursos da Lei Aldir Blanc – Ciclo 2, repassados pelo Governo Federal para fortalecer e expandir as ações culturais no município. O valor total recebido é de R$ 431.014,26, que será destinado ao apoio de artistas, coletivos culturais, espaços culturais e projetos que contribuam para o desenvolvimento da cultura local.

Esse investimento representa um importante avanço para o setor cultural, permitindo a ampliação de oportunidades para diversas linguagens artísticas, o incentivo à criação e circulação de produções culturais e o fortalecimento das iniciativas já existentes.

Nos próximos dias, serão iniciados os preparativos para divulgação das orientações e do cronograma de execução, incluindo informações sobre editais, inscrições e critérios de participação.

A Fundação de Cultura reafirma seu compromisso com a promoção e o fortalecimento da cultura, reconhecendo seu papel fundamental como instrumento de identidade, expressão, geração de renda e desenvolvimento social. Artistas, produtores culturais e demais interessados são convidados a acompanhar atentamente as atualizações nos canais oficiais da Fundação de Cultura e Juventude.