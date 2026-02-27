Obras do Hotel de Trânsito em Vilhena avançam em ritmo acelerado e cumprem compromisso da gestão do SINJUR

Por SINJUR

Publicada em 27/02/2026 às 08h31

As obras do Hotel de Trânsito do SINJUR em Vilhena já estão em pleno andamento e seguem com prioridade e celeridade, demonstrando o compromisso da atual gestão com uma das principais promessas de campanha da chapa “Sinjur Somos Todos Nós”.

O projeto prevê a implantação do primeiro hotel de trânsito do município, com a construção de seis chalés, além da reforma do salão de eventos e da edificação de uma moradia destinada ao caseiro, ampliando a estrutura de apoio aos servidores que se deslocam a serviço.

A iniciativa representa um marco na expansão dos serviços oferecidos pelo sindicato, garantindo mais conforto, acolhimento e economia aos filiados que precisam de hospedagem na região do cone sul.

O SINJUR destaca que o avanço rápido das obras reflete o compromisso da diretoria em tirar projetos do papel e transformá-los em benefícios reais para os servidores, cumprindo aquilo que foi apresentado à categoria durante o processo eleitoral.

A entidade seguirá acompanhando de perto cada etapa da construção e manterá os servidores informados sobre o andamento do projeto, reforçando que o Hotel de Trânsito do Cone Sul será uma conquista concreta da atual gestão sindical.