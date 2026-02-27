Ieda Chaves entrega 150 mil mudas de café clonal impulsiona agricultura em Porto Velho

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 27/02/2026 às 08h20

Durante agenda na região da Ponta do Abunã, nesta quinta-feira (26), em Porto Velho, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou o recebimento de 150 mil mudas de café clonal na Associação dos Pequenos Agrossilvicultores do Projeto Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (RECA), em Nova Califórnia, divisa com o estado do Acre. O investimento de R$ 420 mil, proveniente de emenda parlamentar de bancada, visa fortalecer a agricultura familiar local.

“Mais do que mudas, estamos entregando oportunidade, renda e tecnologia para quem tira o sustento do campo. O café clonal é sinônimo de produtividade e qualidade, e ver o brilho no olho de cada produtor aqui em Porto Velho nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, declarou Ieda Chaves, lembrando que a cooperativa é formada por mais de 300 famílias de agricultores.

A parlamentar reiterou ainda que “Rondônia é gigante na produção, e o meu compromisso é garantir que nossos agricultores tenham estrutura para crescer cada vez mais”.

Produção

De acordo com o presidente do RECA, Hamilton Condack, são beneficiadas mais de 600 sacas de café por ano, com capacidade de produção bem maior. Atualmente, o cultivo ocupa cerca de 80 hectares, sendo que mais de 20 hectares estão em fase de formação.