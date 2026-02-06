Jade Picon surge de lingerie e recebe elogios: “Sexy e angelical”

Publicada em 06/02/2026 às 14h13
Após um período longe do ritmo intenso das redes sociais, Jade Picon, de 24 anos, voltou a movimentar a internet ao publicar um novo conteúdo em seu Instagram. A influenciadora compartilhou um vídeo em clima de bastidores que rapidamente despertou curiosidade e repercussão entre os seguidores.
No registro, Jade aparece usando lingerie branca — sutiã e shortinho de renda — combinados com um quimono de cetim, em uma produção de estética delicada e sofisticada. Na legenda, ela resumiu o momento com a frase: “Backstage de algo especial”, sem revelar mais detalhes sobre o projeto.
A publicação logo foi tomada por comentários elogiosos. Seguidores destacaram a elegância e o visual da ex-participante do Big Brother Brasil, usando definições como “impecável”, “sexy e angelical” e “uma pintura”. Outros foram diretos ao exaltar a beleza da influenciadora, chamando-a de “uma deusa” e “perfeita”.
O novo ensaio surge poucos dias depois de Jade ter optado por uma pausa estratégica. Na semana anterior, ela embarcou em um retiro longe das redes sociais, explicando que a experiência representava mais do que uma simples viagem. “Estou aqui no meu primeiro dia de retiro. Falei para vocês que ia viajar, uma viagem diferente, que além do lugar é uma viagem para dentro também, sempre é”, contou em vídeo publicado antes do afastamento.
Na ocasião, Jade também falou sobre a importância do momento de reconexão pessoal. “Muito feliz, mais uma grande oportunidade de parar, respirar, crescer, enfim, se ouvir”, disse, ao avisar que ficaria um tempo offline. “Vou ficar um pouquinho off aqui, mas estou bem feliz, bem animada. Vamos ver aí o que me aguarda”, completou.
O retorno com o novo conteúdo reforça a estratégia da influenciadora de alternar momentos de introspecção com produções que seguem despertando grande engajamento do público.
