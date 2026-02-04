Homens são alvejados a tiros no bairro Planalto em Porto Velho

Publicada em 04/02/2026 às 09h30
Dois homens, de 53 e 71 anos, ficaram feridos após serem alvejados por disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (3), na Rua Plutão, bairro Planalto, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas, as vítimas estavam em um veículo que apresentou defeito mecânico e acabou parando na via. Ao descerem do carro, perceberam a aproximação de um indivíduo, que ao notar a presença dos ocupantes entrou em uma área de matagal nas proximidades.
Pouco tempo depois, os homens ouviram diversos disparos. Ao tentarem fugir do local, ambos foram atingidos. O homem de 53 anos foi baleado na coxa direita, ficando com o projétil alojado. Já o idoso, de 71 anos, sofreu ferimentos no braço, no tórax e nas nádegas.
As vítimas foram socorridas inicialmente por vizinhos e levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste. Posteriormente, um dos feridos precisou ser transferido para o Hospital João Paulo II para atendimento especializado.
