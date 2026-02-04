Ataque a tiros em bar deixa um morto e outro ferido na Zona Leste

Publicada em 04/02/2026 às 09h15
Um ataque a tiros registrado na noite desta terça-feira (02), terminou com a morte de um homem ainda não identificado e deixou outro ferido em um bar localizado na Avenida José Vieira Caula, esquina com a Rua Gregório de Matos, no bairro Esperança da Comunidade, Zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondônia, um veículo modelo Celta, de cor não informada, passou em frente ao estabelecimento no momento em que diversas pessoas estavam no local. Em seguida, um dos ocupantes do carro efetuou vários disparos de arma de fogo em direção ao bar, atingindo duas pessoas.
Após o ataque, os criminosos fugiram rapidamente do local, tomando rumo ignorado. Um dos homens baleados não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A outra vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a uma unidade de saúde da capital, onde permanece sob cuidados médicos.
A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime. Em seguida, foi solicitada a presença da Perícia Criminal e do rabecão do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram os procedimentos periciais. Após os trabalhos no local, o corpo da vítima fatal foi removido e encaminhado ao IML.
Uma equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) também esteve presente, conversando com testemunhas e iniciando as investigações. Os policiais buscam imagens de câmeras de monitoramento da região que possam ter registrado o momento exato dos disparos e ajudar na identificação dos suspeitos.
O caso segue sob investigação, e até o momento ninguém foi preso. A polícia pede que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada de forma anônima às autoridades competentes.
