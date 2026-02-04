Motorista é encontrado desacordado após colisão entre veículos BR-364

Publicada em 04/02/2026 às 09h00
No final da tarde desta terça-feira (3), um acidente de grandes proporções chamou a atenção de quem trafegava pela BR-364, na entrada de Ji-Paraná, no quilômetro 5, sentido Ouro Preto do Oeste–Ji-Paraná.
De acordo com informações apuradas no local, dois veículos seguiam em direção ao centro da cidade quando ocorreu a colisão. Um Chevrolet Onix, de cor vermelha, atingiu violentamente a traseira de um Chevrolet Prisma. Com o impacto, o Prisma foi empurrado por cerca de 200 metros, sendo lançado para fora da pista.×
Os dois veículos acabaram caindo na vala existente entre a BR-364 e a via Marginal. O Prisma, que teve a traseira totalmente destruída, desceu a vala e ainda subiu do outro lado, parando rente à Marginal. Já o Onix ficou imobilizado dentro da vala.
Não foram observadas marcas de frenagem do Onix, o que levanta a suspeita de que o condutor possa ter sofrido um mal súbito. O motorista do Onix foi encontrado desacordado logo após o acidente, reforçando a hipótese de que ele tenha desmaiado ao volante no momento da colisão.
O condutor do Prisma reclamava de fortes dores, mas, apesar do susto e da violência do impacto, não apresentava ferimentos aparentes. Ambos os motoristas foram socorridos por equipes do Samu e encaminhados ao Hospital Municipal de Ji-Paraná.
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para apurar os fatos e realizar o registro do sinistro. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.
