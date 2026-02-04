Em pouco mais de um mês, novo programa do governo de RO já serviu mais de 40 mil cafés da manhã gratuitos, em Porto Velho

Publicada em 04/02/2026 às 10h42
Em funcionamento desde 22 de dezembro de 2025, o programa do governo de Rondônia Pão Nosso já ofertou, até o dia 3 de fevereiro de 2026, mais de 40 mil cafés da manhã gratuitos à população em situação vulnerável de Porto Velho, com investimento de mais de R$ 700 mil. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 6h às 9h, em 15 estabelecimentos credenciados, dos quais, 5 estão na Zona Leste da Capital; 5 na Zona Sul; 3 no Centro; e 2 na região Norte. Assim como ocorre com o Prato Fácil, o Pão Nosso também permite o beneficiário optar pelo consumo no local ou levar para fazer o desjejum em casa.
Entre os beneficiários do mais novo programa da segurança alimentar e nutricional do governo de Rondônia, idealizado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), está o mecânico Josué Lobato, que todos os dias busca o café da manhã para a família em um dos 5 restaurantes credenciados na Zona Leste, onde também adquire o almoço ao custo de R$ 2 do programa Prato Fácil, que desde o dia 17 do mês de maio de 2021 já ofertou mais de 5 milhões de refeições saudáveis e nutritivas na Capital e nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.
Segundo Josué, a praticidade dos dois programas, que consiste em obter as refeições já prontas, refletindo, por exemplo, na economia do gás, está entre as vantagens, aliadas ao fato de se tratar de um cardápio diversificado, preparado por nutricionistas, contendo todos os componentes nutricionais necessários ao organismo, incluindo uma fruta, o que nem sempre é possível em muitos lares. “Sem dúvida, estes dois programas estão ajudando bastante a muitas famílias, garantindo alimentação saudável e nutritiva”, ponderou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, garantir alimentação saudável e nutritiva à população em situação vulnerável faz parte da política de combate à fome e desnutrição, que envolve ações estruturais. “Os programas de segurança alimentar são vitais para garantir o acesso a alimentos de qualidade, nutritivos e seguros, combatendo a fome e a desnutrição. Com isso, o governo promove dignidade humana e desenvolvimento sustentável, além de melhoria à saúde pública ao evitar doenças provenientes da falta de alimento ou da má alimentação”, salientou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, ressaltou que além de garantir a alimentação adequada com os programas Pão Nosso e Prato Fácil, o governo do estado estimula o movimento no comércio local, com a compra dos ingredientes das refeições servidas pelos estabelecimentos e também incentiva o desenvolvimento social das famílias em situação vulnerável, com a capacitação profissional por meio do programa Vencer. “Com isso, as famílias são atendidas de imediato com a alimentação adequada e posteriormente, após a capacitação profissional, terão mais facilidade de serem inseridas no mercado de trabalho e com isso garantir melhor qualidade de vida para si e sua família.”
