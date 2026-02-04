IFRO Campus Colorado do Oeste abre seleção para curso preparatório gratuito com auxílio financeiro

Publicada em 04/02/2026 às 10h45
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, está com inscrições abertas para a seleção de estudantes interessados em participar do Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Projeto de Extensão Partiu IF – 2ª edição. A iniciativa é voltada a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, e oferece auxílio financeiro mensal aos participantes.
Ao todo, estão sendo ofertadas 40 vagas para estudantes do município de Colorado do Oeste. O curso é gratuito e tem como objetivo recompor aprendizagens essenciais nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, preparando os alunos para o ingresso e a permanência no Ensino Médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
As aulas serão realizadas presencialmente, na Escola Estadual Manuel Bandeira, nas tardes de segunda, terça e quarta-feira, no período de 16 de março a 30 de novembro de 2026, podendo haver ajustes no calendário de aulas conforme as necessidades institucionais.
Além da formação acadêmica, os estudantes selecionados terão direito a um auxílio financeiro de R$ 200,00 mensais, pagos em oito parcelas, com a finalidade de auxiliar nas despesas com transporte e alimentação durante o período do curso.
O Programa Partiu IF é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e busca promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação pública federal. As vagas são prioritariamente destinadas a estudantes que atendam aos critérios da Lei nº 12.711/2012, como: cursar integralmente o Ensino Fundamental em escola pública; de famílias com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo; autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas; ou pessoas com deficiência.
Inscrições e seleção
As inscrições neste processo de seleção são gratuitas e podem ser realizadas desta quarta-feira (4/2) até o dia 27 de fevereiro. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário e apresentar os documentos exigidos do edital conforme a categoria de vaga.
É possível se inscrever de forma on-line por meio de formulário eletrônico disponível no Edital 05/2026/COL. Também pode-se fazer a inscrição de forma presencial no IFRO Campus Colorado do Oeste, na Sala do NAPNE/Supervisão (Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas).
O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: Análise documental; Sorteio eletrônico entre os candidatos com inscrição homologada. O resultado da análise documental está previsto para 6 de março, o sorteio eletrônico para 9 de março e o resultado final para 12 de março de 2026.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!