Guaporé anuncia ingressos antecipados a 5 reais para jogo contra Gazin nesta quarta-feira

Publicada em 04/02/2026 às 09h26
Nesta quarta-feira (04), às 19h30, o Guaporé FC enfrenta o Gazin Porto Velho EC pelo Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura.
Pensando em lotar o estádio, a diretoria colocou ingressos antecipados ao valor promocional de apenas R$ 5,00, disponíveis exclusivamente na Loja do Guaporé, na Avenida Fortaleza, ao lado da Matriz. Já na bilheteria, no horário do jogo, o ingresso custará R$ 20,00.
Dentro de campo, o Guaporé busca um resultado importante diante de um adversário forte e tradicional, e conta com o apoio da torcida para transformar o Cassolão em um verdadeiro caldeirão.
A expectativa é de casa cheia, clima de decisão e muita emoção.
