Vilhena sedia Copa Master 40+ de Voleibol com apoio da Secretaria de Esportes

Publicada em 04/02/2026 às 09h16
Organizada pelo desportista Amarildo dos Santos e realizada com apoio da Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), acontece neste final de semana, dias 07 e 08, a Copa Master Vilhena 40+ de Voleibol.
A competição terá como sede o Ginásio Geraldão, na Zona Leste de Vilhena, e reunirá atletas veteranos de diversas cidades rondonienses, incluindo equipes de Porto Velho, Ji-Paraná e Presidente Médici. Conforme a organização, oito equipes já confirmaram participação, cinco delas na categoria masculina, e três na feminina. Os jogos começam no sábado, 07, a partir das 08h e seguem ao longo do final de semana.
Para o secretário municipal de Esportes, Silmar de Freitas, o fomento à Copa Master reforça o compromisso da gestão com o bem-estar da população em todas as faixas etárias. “O apoio da Semes em iniciativas como esta ocorre por entendermos que o esporte é um instrumento fundamental de integração social, saúde e qualidade de vida para todas as idades”, pontuou o secretário.
O organizador do evento, Amarildo dos Santos, destaca que a expectativa para esta edição é alta. “Este evento é uma celebração do voleibol, da amizade e da longevidade esportiva. É uma satisfação reunir atletas que contribuíram historicamente para o crescimento e a popularização da modalidade em Vilhena e em todo o Estado”, afirmou.
