Brasileirão 2026 vai pegar fogo; Libertadores 2026; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 04/02/2026 às 09h45
Brasileirão 2026 vai pegar fogo na segunda rodada. Começa a Libertadores 2026. No Tabelinha: Copa Master de vôlei, projetos esportivos e Corrida Nacional do SESI são destaques.
San-São esquenta a abertura da 2ª rodada do Brasileirão 2026. The Strongest sai na frente na pré-Libertadores.
Brasileirão - A 2ª rodada do Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira (4) com seis jogos e destaque para o clássico San-São, às 19h, na Vila Belmiro. O São Paulo chega embalado, após vencer o Flamengo, enquanto o Santos busca reação depois da derrota na estreia.
Antes, às 18h, o Red Bull Bragantino recebe o Atlético-MG tentando manter 100% de aproveitamento. No mesmo horário do clássico, o Mirassol enfrenta o Remo fora de casa. Às 20h30, o Palmeiras encara o Vitória na Arena Barueri.
A rodada ainda tem Flamengo x Internacional e Grêmio x Botafogo. Na quinta (05), Bahia x Fluminense, Vasco x Chapecoense e Cruzeiro x Coritiba fecham a sequência.
Libertadores - A fase preliminar da Libertadores começou com emoção. Jogando em La Paz, o The Strongest venceu o Deportivo Táchira por 2 a 1 e largou em vantagem na disputa por uma vaga na 2ª fase. Todos os gols saíram no segundo tempo. Arrascaita abriu o placar em cobrança de pênalti, mas Calzadilla empatou pouco depois para os venezuelanos. Na reta final, Ábrego, também da marca da cal, garantiu a vitória boliviana.
O duelo de volta será na terça-feira (10), na Venezuela. O The Strongest joga pelo empate, enquanto o Táchira precisa vencer por dois gols. Empate no agregado leva a decisão para os pênaltis.
Tabelinha Rondoniense
Vilhena recebe Copa Master 40+ de Voleibol neste fim de semana. Porto Velho abriu matrículas para projetos esportivos na última terça (3). Corrida Nacional do SESI acontece em Porto Velho no dia 1º de maio.
Vôlei - Vilhena será palco da Copa Master Vilhena 40+ de Voleibol nos dias 7 e 8, no Ginásio Geraldão. O torneio reúne atletas veteranos de Porto Velho, Ji-Paraná, Presidente Médici e outras cidades de Rondônia. Ao todo, oito equipes estão confirmadas, sendo cinco masculinas e três femininas. Os jogos começam no sábado (7), a partir das 8h. Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, o evento celebra o esporte, a integração social e a longevidade esportiva.
Matrículas - A Prefeitura de Porto Velho iniciou, terça-feira (3) as matrículas para projetos esportivos e de qualidade de vida gratuitos. As inscrições seguem até 20 de fevereiro, com atendimento presencial na Vila Olímpica Chiquilito Erse, das 8h30 às 13h30. Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem participar de modalidades como futebol, vôlei, natação, dança, pilates e hidroginástica. As vagas são limitadas.
SESI - Porto Velho receberá a Corrida Nacional do SESI no dia 1º de maio de 2026. A largada será às 6h30, no Espaço Alternativo, com vagas limitadas a 700 atletas. O evento terá corridas de 5 km e 10 km, além de caminhada de 3 km, atendendo público geral, trabalhadores da indústria e PCDs. Todos os concluintes recebem medalha, e os primeiros colocados ganham troféus. As inscrições já estão abertas.
