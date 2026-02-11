Foragido da justiça com várias passagens pela polícia é capturado

Por PM/RO
Publicada em 11/02/2026 às 08h40
A PMRO prendeu na tarde da última segunda-feira, 09, por volta das 13horas, um homem identificado pelas iniciais R.M.F., de 34 anos que estava foragido da justiça.
O indivíduo que possui várias passagens pela polícia, foi localizado nas proximidades da avenida Paraná, bairro Alto Alegre. No local, foi realizada a abordagem e naquele momento nada de ilícito foi encontrado, sendo cientificado do mandado de prisão.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e em seguida, o conduzido foi encaminhado para a Casa de Detenção onde ficará novamente a disposição da justiça.
