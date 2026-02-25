Por Folha do Sul

Publicada em 25/02/2026 às 13h50

Na manhã desta quarta-feira, 25, após receber vídeos que mostram um homem caído, em uma via pública de Cerejeiras, o FOLHA DO SUL ON LINE obteve detalhes deste novo episódio de violência na cidade, que registrou dois homicídios (um a tiros, outro a facada) nos últimos dias.



Segundo apurou a reportagem, ao ouvir o dono do bar onde a briga teria começado, os policiais foram informados de que um cliente, seu filho e um terceiro homem não identificado, estavam sentados em frente o estabelecimento, quando a vítima chegou de moto.



Conforme o relato da testemunha, após um bate-boca, cuja motivação não foi revelada, os três homens passaram a espancar o motociclista, que seria dono de uma oficina em Cerejeiras. O trio usou tijolos para atingir a cabeça da vítima, e esses artefatos foram encontrados junto a uma poça de sangue no local do violento ataque.



Após uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cerejeiras resgatar a vítima, o homem agredido foi levado para o hospital São Lucas, onde os exames constataram que o estado dele era grave. Tanto que os médicos da unidade recomendaram a transferência dele para Cacoal.



A guarnição da PM que atendeu a ocorrência foi até a casa da vítima e conversou com a esposa. A mulher disse desconhecer qualquer desavença entre o marido, o agressor e o filho dele. Diligências foram feitas pelos militares, que não conseguiram localizar os agressores para chegar à motivação do crime, que deve ser classificado como tentativa de homicídio