BPTAR prende dupla com pistola dentro de carro na zona norte

Por Newsrondonia.com

Publicada em 25/02/2026 às 09h08

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (24) durante uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), em Porto Velho. A abordagem ocorreu na Rua Mário Tavares, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

De acordo com informações policiais, a dupla estava em um veículo quando foi interceptada durante patrulhamento de rotina na região. Durante a revista, os militares encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, três carregadores e diversas munições.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos alegaram que estavam a caminho de realizar a venda da arma no momento em que foram abordados pela equipe. Diante da situação, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia da capital, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O armamento e as munições foram apreendidos. A Polícia Militar também informou que um dos suspeitos é monitorado, porém não foram detaladas no registro as circunstâncias da medida.