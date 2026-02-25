Energisa orienta sobre consumo invisível que impacta a fatura de energia

Mesmo quando parecem desligados, muitos aparelhos continuam consumindo energia elétrica. Esse gasto silencioso, conhecido como consumo fantasma, ocorre quando equipamentos permanecem conectados à tomada e seguem utilizando eletricidade em modo de espera (stand-by), impactando diretamente o valor da conta de luz no fim do mês.
Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o consumo fantasma pode representar até 10% do valor total da fatura mensal em residências, e o impacto pode ser ainda maior em estabelecimentos comerciais.
Quem mais consome energia sem você perceber?
Entre os principais responsáveis pelo consumo invisível estão:
Televisores em modo stand-by
Carregadores de celular conectados sem uso
Micro-ondas com visor digital ligado
Cafeteiras elétricas
Computadores e monitores em repouso
Pequenas atitudes, grande diferença
A maneira mais eficaz de evitar o consumo fantasma é simples: retirar da tomada os aparelhos que não estão em uso. Em residências, essa prática costuma ser mais fácil de controlar. Já em empresas, com diversos equipamentos conectados simultaneamente, o desafio é maior.
Segundo Rérisson Bessa, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, adotar hábitos conscientes faz toda a diferença no orçamento e na sustentabilidade.
“O uso consciente da energia começa nas pequenas atitudes do dia a dia. Desligar aparelhos da tomada, optar por equipamentos mais eficientes e evitar desperdícios são medidas simples, mas que geram economia real e contribuem para a preservação dos recursos naturais. Cada consumidor tem um papel fundamental na construção de um consumo mais responsável”, destaca.
