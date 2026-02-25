ACIJIP instala Impostômetro e Ji-Paraná entra no mapa da transparência fiscal

Por DECOM/ACIJIP

Publicada em 25/02/2026 às 09h36

Ji-Paraná vive um marco histórico na promoção da cidadania e da consciência fiscal. Em uma iniciativa inédita no interior de Rondônia, a Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (ACIJIP) entrega à população o primeiro Impostômetro da região, um painel que exibe, em tempo real, o volume de impostos arrecadados e o Gasto Brasil, convidando cada cidadão a refletir sobre o papel dos tributos na construção da sociedade.

Ao longo de sua trajetória, a ACIJIP tem mantido uma busca incansável por conhecimento, promovendo debates, estudos e mediações sobre temas estratégicos para o desenvolvimento local e regional, com destaque para a Reforma Tributária. A entidade atua de forma propositiva na defesa dos interesses do setor produtivo, construindo pontes com o poder público e contribuindo para soluções que impactam positivamente toda a coletividade.

Nesta segunda-feira (23/02), a ACIJIP dá mais um passo concreto em seu compromisso com a transparência e a cidadania ao instalar o 1º Impostômetro do interior de Rondônia, em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade (BR-364 com Avenida 6 de Maio). A estrutura já está em pleno funcionamento e tem como propósito ir além da simples exibição de números: provocar reflexão, estimular consciência crítica e fortalecer a educação fiscal.

Desenvolvido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), o Impostômetro é uma ferramenta de alcance nacional que amplia a transparência fiscal e contribui para uma sociedade mais informada e participativa. Saber quanto pagamos de impostos, compreender como esses recursos são arrecadados e refletir sobre onde e como são aplicados é um exercício de cidadania ativa. Mais do que um painel digital, o Impostômetro simboliza maturidade social, responsabilidade pública e compromisso com o futuro.

Para a ACIJIP, informação gera consciência — e consciência gera transformação. É por meio do acesso ao conhecimento que empresários, trabalhadores e cidadãos podem acompanhar, cobrar, propor e contribuir para uma sociedade mais justa, eficiente e transparente. O Impostômetro nasce, assim, como um instrumento permanente de educação cidadã, capaz de despertar novas posturas e ampliar o senso coletivo de responsabilidade.

Este projeto só se tornou realidade graças à união de forças, à confiança mútua e à visão de empresas que decidiram ir além dos seus muros, além da rotina do dia a dia, e investir em uma ação que beneficia toda a cidade. Empresas que acreditam no valor do pensamento coletivo, na construção conjunta e na força da cidadania. A ACIJIP registra, com gratidão e reconhecimento, o apoio das empresas parceiras: NBS Tecnologia, Solution Soluções Corporativas, Cerâmica Belém, CERAJI, Grupo Minas Ferro, Parcerão e Euroinfro.

“O Impostômetro não é um instrumento político, é um instrumento educativo. Ele não acusa, ele informa. A informação empodera o cidadão para exercer seu papel social de forma mais consciente. A ACIJIP segue firme no propósito de informar, orientar e promover ações que fortaleçam a economia local e, principalmente, a cidadania”, destaca o presidente da ACIJIP, Liomar dos Santos Carvalho.

Fotos e Imagens: Christiano Augusto – Agência Cdesign