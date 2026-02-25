Prefeitura promove treinamento de proteção contra incêndios para servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026

A Prefeitura Municipal de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp), realizou nesta terça-feira (24), nos períodos da manhã e da tarde, o Treinamento de NR-23 – Proteção Contra Incêndios.

A capacitação foi ministrada pelo instrutor Victor Hugo, da empresa BirsSeg, responsável pela assessoria técnica em segurança do trabalho junto ao município. Ao todo, 20 servidores participaram do treinamento, conforme determina a norma regulamentadora, organizados entre as equipes de trabalho da secretaria.

A programação contou com aula teórica, aplicação de avaliação para aferição do aprendizado, além de prática de primeiros socorros e treinamento prático de combate a incêndios, com utilização de extintores.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como com a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro.

“Este treinamento evidencia a atenção constante da administração municipal à integridade e à saúde dos servidores durante o exercício de suas atividades”, destacou.