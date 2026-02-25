Quem é Delegado Camargo, pré-candidato ao Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 09h39

O nome de Delegado Camargo passou a ocupar posição central no cenário político estadual após o anúncio de sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia. A trajetória que sustenta esse movimento é marcada por atuação fora do sistema tradicional, presença constante nos locais onde o Estado falha e enfrentamento direto de estruturas consolidadas do poder público.

Antes da vida política, Camargo construiu carreira na segurança pública como delegado de polícia. A experiência na linha de frente do combate ao crime moldou uma visão prática sobre gestão pública, autoridade do Estado e necessidade de decisões firmes. Sua formação ocorreu no contato direto com a realidade da população, fator que passou a orientar toda a sua atuação política.

Eleito deputado estadual, passou a exercer o mandato com foco permanente em fiscalização, cobrança e ação presencial. Na Assembleia Legislativa de Rondônia, consolidou uma atuação baseada em fatos, visitas técnicas e enfrentamento político, sem adesão a discursos genéricos ou alianças de conveniência.

Fiscalizações e enfrentamento na saúde pública

A saúde pública tornou-se uma das principais frentes de atuação do parlamentar. Ao longo do mandato, Delegado Camargo realizou diversas fiscalizações em hospitais e unidades de saúde em todas as regiões de Rondônia, constatando precariedade no atendimento, falta de insumos e problemas estruturais na rede estadual.

Entre os casos mais emblemáticos está o Hospital João Paulo II, em Porto Velho, onde se identificou superlotação, ausência de materiais básicos e condições inadequadas de trabalho e atendimento. Durante uma dessas fiscalizações, o deputado foi agredido, episódio que ganhou repercussão estadual e evidenciou o grau de abandono da principal unidade de urgência do estado.

Diante da ausência de respostas do Executivo, Camargo adotou uma medida inédita. Transferiu seu gabinete parlamentar para a frente do hospital, onde permaneceu acampado por mais de 30 dias. Nesse período, atendeu centenas de pacientes e familiares, recebeu denúncias e transformou o local em um canal direto entre a população e os órgãos de controle.

As fiscalizações também se estenderam ao interior do estado, incluindo o Hospital de Urgência Heuro, em Cacoal, além de outras unidades da rede estadual. Como consequência desse conjunto de ações, o Delegado Camargo propôs a CPI da Saúde de Rondônia e foi o único parlamentar a assinar e apoiar formalmente a comissão, assumindo isoladamente o enfrentamento político necessário para levar a investigação adiante.

Valorização real da segurança pública

Na área da segurança pública, sua atuação segue a mesma lógica de enfrentamento. Delegado Camargo defende a valorização efetiva dos profissionais e se posicionou contra medidas que simulam benefícios sem recompor perdas históricas. Em 2023, durante o debate sobre o chamado realinhamento salarial, foi o único deputado a alertar publicamente que a proposta não representava ganho real, classificando-a como insuficiente e enganosa, posição posteriormente confirmada pela insatisfação das categorias.

Mais recentemente, protagonizou embates diretos com o comando da Polícia Militar de Rondônia, cobrando respeito institucional, valorização profissional e melhores condições de trabalho para os policiais militares. Também destinou recursos de emendas parlamentares para a capacitação de profissionais da Polícia Civil de Rondônia e para o fortalecimento de unidades especializadas como a CORE.

Camargo mantém cobrança permanente ao Executivo pela ampliação do efetivo das forças de segurança e pela realização regular de concursos públicos, medida que considera essencial para conter o avanço da criminalidade e reduzir a sobrecarga dos profissionais em atividade.

Combate ao aumento de impostos e defesa da redução da carga tributária

No campo fiscal, o Delegado Camargo mantém posição pública, clara e coerente. O parlamentar foi o único deputado estadual a votar contra o aumento da alíquota do ICMS em Rondônia e denunciou diretamente o impacto negativo da medida sobre a população e o setor produtivo. Para Camargo, elevar impostos significa transferir para o cidadão o custo da ineficiência do Estado, encarecendo alimentos, energia, combustíveis e serviços essenciais.

Além do voto contrário, Delegado Camargo se posiciona abertamente contra a criação de novos impostos e defende a redução da carga tributária como caminho para estimular a economia, fortalecer quem produz e aliviar o orçamento das famílias. O deputado sustenta que o equilíbrio fiscal deve ser alcançado por meio de gestão eficiente, corte de desperdícios, revisão de privilégios e priorização correta dos gastos públicos, e não pelo aumento da arrecadação às custas do contribuinte. Essa postura consolidou sua atuação como defensor do cidadão comum e do setor produtivo, reforçando o compromisso com um Estado menos oneroso e mais eficiente.

Defesa dos vulneráveis e das pessoas com deficiência

A defesa dos grupos mais vulneráveis é outra marca objetiva de sua trajetória. Pai atípico, Delegado Camargo transformou a experiência pessoal em política pública concreta. Durante o mandato, destinou recursos de emendas parlamentares que viabilizaram a aquisição de 38 veículos zero quilômetro, distribuídos para todas as unidades da APAE em Rondônia, fortalecendo o transporte e o atendimento de pessoas com deficiência em todo o estado.

No campo legislativo, é autor e defensor de leis já sancionadas que ampliam direitos e proteção às pessoas com deficiência. Entre elas, a Lei nº 5.763/2024, que combate a violência institucional contra pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista, e a Lei nº 5.978/2025, que garante assentos preferenciais e acessibilidade. Também apresentou projetos voltados à garantia de intérpretes de Libras, transporte adaptado e acessibilidade em serviços e ações financiadas com recursos públicos.

Defesa do agro e da produção rural

A atuação do Delegado Camargo na defesa do agronegócio e da produção rural é marcada por protagonismo legislativo e presença ao lado dos produtores. Foi decisiva sua articulação para a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 172/2026, que instituiu um regime de transição administrativa e jurídica na região conhecida como Soldado da Borracha, localizada na Estação Ecológica Humirizal. A proposta, aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, garantiu direitos imediatos às famílias que vivem e produzem na área, assegurando segurança jurídica, dignidade e continuidade da atividade produtiva.

A lei passou a permitir a emissão de documentos essenciais, como a Guia de Trânsito Animal e notas de produtor rural, além de proteger os moradores contra embargos automáticos e restrições administrativas generalizadas que vêm paralisando a produção. Camargo também esteve ao lado das famílias durante mobilizações pacíficas na região da BR-364, acompanhando de perto a situação e reforçando o compromisso com os produtores.

No debate ambiental, o Delegado Camargo mantém posição firme contra os embargos e restrições que sufocam o setor produtivo. Em discussões sobre zoneamento ambiental, alertou para os riscos de novas limitações impostas sem diálogo e lembrou que Rondônia já convive com forte restrição territorial, resultado da criação de diversas reservas ambientais em governos anteriores, cenário que gerou insegurança jurídica e afastou investimentos. Para Camargo, preservação ambiental e produção precisam caminhar juntas, com regras claras, previsibilidade e equilíbrio.

A defesa do agro também se estende às cadeias produtivas estratégicas do estado. O parlamentar protocolou indicação formal exigindo a retomada imediata do Programa Pró-Leite e do Funcafé, políticas públicas fundamentais para a agricultura familiar e para a sustentação das cadeias do leite e do café. Na cobrança ao Executivo, apontou a ausência de planejamento, cronograma e orçamento, alertando que a interrupção dos programas agravou a perda de renda, enfraqueceu economias locais e desestimulou a permanência do produtor no campo.

Pré-candidatura como consequência da trajetória

A pré-candidatura de Delegado Camargo ao Governo de Rondônia surge como consequência direta de uma atuação construída em campo, com fiscalização, enfrentamento e entregas concretas. Para o deputado, os problemas estruturais do estado não se resolvem apenas no Parlamento, mas exigem comando direto, autoridade política e independência no Executivo.

Ao colocar seu nome à disposição para governar Rondônia a partir do Palácio do Rio Madeira, Camargo afirma que sua história comprova capacidade de liderança, coragem para enfrentar o sistema e compromisso real com a população. Uma trajetória que sustenta sua posição de que Rondônia tem solução e que essa solução passa por gestão firme, valorização de quem trabalha, defesa de quem produz e um Estado que funcione na prática.