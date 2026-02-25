Dia do Agronegócio: governo de Rondônia destaca força do homem do campo e celebra setor que impulsiona a agricultura rural

Por Midian Mascarenhas

Em celebração ao Dia do Agronegócio, comemorado em 25 de fevereiro, o governo de Rondônia vem desempenhando diversas iniciativas de apoio ao produtor rural, incentivando a agricultura familiar com foco na ampliação da produtividade com sustentabilidade. As ações são desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), que celebra a data junto ao setor agrícola, responsável por impulsionar a economia, gerar empregos e promover oportunidades no campo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o agronegócio é de fundamental relevância para o crescimento econômico do estado. “Rondônia é referência nacional na produção agropecuária. O governo tem trabalhado para fortalecer todas as cadeias produtivas, levando tecnologia, assistência técnica, insumos e políticas públicas que garantam ainda mais renda ao produtor rural e desenvolvimento para toda a população”, ressaltou.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, enfatizou que o trabalho da Seagri está voltado à modernização do setor e à valorização do homem e da mulher do campo. “A gestão estadual atua de forma estratégica para promover o crescimento sustentável da produção, com programas de melhoramento genético, entrega de calcário, incentivo à regularização e fortalecimento da agricultura familiar. O objetivo é garantir mais produtividade, qualidade e competitividade ao agronegócio de Rondônia.”

O governo de Rondônia segue investindo em políticas públicas que estimulem a inovação, ampliem o acesso a mercados, fortalecendo o setor produtivo e, consolidando o estado como um dos grandes polos do agronegócio brasileiro.