Adolescente é encontrada morta com marcas de violência dentro de casa

Publicada em 25/02/2026 às 09h00

Uma adolescente de apenas 16 anos foi encontrada morta na noite desta terça-feira (24), dentro de uma residência localizada na Rua Afonso Brasil, no bairro Jardim Santana, na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, a vítima estava desaparecida há cerca de três meses. Familiares relataram que a jovem havia retornado para casa recentemente apresentando várias lesões pelo corpo. Na noite de hoje, ela foi encontrada já sem sinais vitais dentro do imóvel.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito. A Polícia Militar manteve a área isolada para preservar a cena e solicitou os trabalhos da perícia técnica, juntamente com o rabecão do Instituto Médico Legal, para a realização dos procedimentos necessários.

Após os trabalhos periciais, o corpo será encaminhado ao IML, onde passará por exame de necropsia que irá apontar a real causa da morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida, que busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a motivação da morte ou possíveis envolvidos.