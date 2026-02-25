Sindler convoca assembleia geral ordinária para servidores da ALE-RO

Por Assessoria

Publicada em 25/02/2026 às 09h40

O Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos de Rondônia (Sindler) publicou edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária dos servidores da Assembleia Legislativa. A reunião será realizada no dia 27 de março de 2026, às 9h, em formato híbrido, com participação presencial na sede administrativa e virtual pela plataforma Zoom.

Na pauta estão a prestação de contas do exercício de 2025 e a previsão orçamentária para 2026.

Confira a íntegra do edital: